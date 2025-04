Il Giornale dell'Arte si rinnova, la sfida del nuovo direttore Torino, 28 apr. (askanews) - Una storica rivista culturale italiana che si rinnova e guarda al futuro. Il Giornale dell'Arte, dopo l'acquisizione della casa editrice Allemandi da parte di Intesa Sanpaolo, ha iniziato un nuovo corso. "Il Giornale dell'Arte - ha detto ad askanews Michele Coppola, direttore Arte Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo - è un fiore all'ochiello della storia, del percorso di crescita e di affermazione del ruolo della casa editrice Allemandi. Il Giornale dell'Arte è un luogo conosciuto e riconosciuto, è lo spazio fisico e anche il luogo ideale dove il dibattito e l'approfondimento delle più importanti notizie che riguardano l'arte, riguardano la cultura in Italia e non solo in Italia, trovano spazio e trovano casa. In queste prime settimane di lavoro congiunto abbiamo registrato una grande attenzione e una fortissima disponibilità intorno a questo nuovo percorso, intorno a questo secondo tempo del Giornale dell'Arte". Dopo la storica direzione di Umberto Allemandi, ora alla guida della rivista c'è Luca Zuccala, giornalista under 40 esperto di mostre e mercato. "Siamo certificatori di qualità - ha detto Zuccala ad askanews - siamo una rivista storicamente istituzionale dell'editoria culturale italiana e vogliamo sempre più esserlo. In che modo? Occupandoci del patrimonio culturale italiano, di restauro, archeologia, insomma tutte quelle che sono le peculiarità italiane e la forza dell'italianità, ma poi c'è tutto quello che è l'internazionale, le nuove geografie del mondo, dal Sud America all'estremo Oriente, al vicino Oriente, all'Africa e tutto quello che è il mercato dell'arte". Il mercato ha un peso importante, ma lo sguardo della rivista è più ampio e articolato. "Vediamo il mercato dell'arte, l'economia dell'arte anche come stimolo e facilitatore di un afflato, di una portata culturale - ha aggiunto il direttore -. Vediamo le grandi gallerie che riescono a compensare tutto quello che per esempio uno Stato non fare e non può dare: penso alle grandi case d'asta Sotheby's e Christie's a Londra che in alcune grandi aste hanno fatto conoscere tutto quello che è il Novecento italiano, con grandi opere di Fontana, di Morandi, di Burri e Kounellis e quant'altro". La nuova direzione ha anche il mandato di guardare alle nuove tecnologie e alle forme di comunicazione digitale. Ma come intende muoversi in questo senso il direttore? "Potenziare e implementare tutto quello che è la portata digitale dell'istituzione Giornale dell'Arte - ci ha risposto Luca Zuccala - e tutto quello che sono i social media. Si conciliano redazione online e redazione cartacea e si mettono a terra tutti quelli che sono gli strumenti che 43 anni fa, quando nato il Giornale dell'Arte, non esistevano, quindi si sta al passo coi tempi e si cerca di prevedere dove sta andando il mondo dell'informazione culturale". La sfida, come si vede è interessante; il mondo della cultura è cambiato profondamente e continua a evolversi, lo stesso sono chiamati a fare coloro i quali lo osservano e lo raccontano.