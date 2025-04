Il FMI taglia le previsioni di crescita globale per il 2025 al 2,8% Milano, 22 apr. (askanews) - Il Fondo Monetario Internazionale taglia le sue previsioni di crescita globale per quest'anno, citando l'impatto delle nuove politiche tariffarie del presidente statunitense Donald Trump sull'economia mondiale. Le proiezioni del FMI, che incorporano alcuni, ma non tutti, i nuovi dazi statunitensi, prevedono una crescita dell'economia globale del 2,8% quest'anno. " Il nostro rapporto presenta una previsione di riferimento che incorpora gli annunci politici degli Stati Uniti e dei partner commerciali fino al 4 aprile. Secondo questa previsione di riferimento, la crescita globale raggiungerà il 2,8% quest'anno e il 3% l'anno prossimo, con un declassamento cumulativo di circa 0,8 punti percentuali rispetto al nostro aggiornamento WEO di gennaio 2025", ha spiegato il capo economista del Fondo monetario internazionale, Pierre-Olivier Gourinchas.