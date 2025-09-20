Sabato 20 Settembre 2025
Accedi
Sinistra a corto di memoria
Bruno Vespa
Video
Abbonamento mensile:
2 € al mese
Attacco hacker ad aeroporti
Guerra Ucraina
Mig russi Estonia
Rating Italia
Città
Menù
Speciali
Video
Ultim'ora
Ricerca
Menu
Acquista il giornale
Accedi
Video
Il fisco assorbe 156 giorni di lavoro, colpa anche dei 2,5 milioni di evasori
20 set 2025
WhatsApp
Facebook
X
Print
Home
Video
Il fisco assorbe 156 giorni di lavoro, colpa anche dei 2,5 milioni di evasori
Il fisco assorbe 156 giorni di lavoro, colpa anche dei 2,5 milioni di evasori
I contribuenti quest'anno hanno impiegato 156 giorni per onorare tutte le richieste del fisco
WhatsApp
Facebook
X
Print
© Riproduzione riservata
In evidenza
Il Piacere della lettura | L'intervista di Giulia Carla de Carlo a Sara Fruner
Guarda il video