VideoIl figlio della principessa di Norvegia accusato di quattro stupri
19 ago 2025
  Il figlio della principessa di Norvegia accusato di quattro stupri

Oslo, 19 ago. (askanews) - Ha fama di essere un bad boy, ed ora è davvero nei guai, Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria di Norvegia è stato accusato di 32 reati, tra cui quattro stupri. Le presunte aggressioni sarebbero avvenute tra il 2018 e il novembre 2024, sempre dopo un rapporto sessuale consensuale, mentre le donne dormivano. H iby è accusato di aver filmato tutte le donne durante le presunte violenze. "Lo stupro e la violenza nelle relazioni strette sono reati molto gravi che possono lasciare cicatrici indelebili e distruggere vite. La pena massima per i reati menzionati nell'atto d'accusa è la reclusione fino a dieci anni." ha detto il pubblico ministero Sturla Henriksbo. Nato da una relazione precedente al matrimonio della principessa ereditaria Mette-Marit con il principe ereditario Haakon, è sotto inchiesta dal suo arresto, avvenuto il 4 agosto dello scorso anno. "Per l'accusa, è importante che ci sia uguaglianza davanti alla legge. Il fatto che Marius Borg Hoiby sia un membro della famiglia reale non dovrebbe significare che venga trattato con maggiore indulgenza o severità rispetto a reati simili commessi da altri." ha concluso il Pm.