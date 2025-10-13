Il discorso di Trump alla Knesset interrotto da una contestazione Roma, 13 ott. (askanews) - Il discorso di Donald Trump alla Knesset è stato interrotto all'improvviso da una contestazione. Due membri del partito d'opposizione arabo-ebraico Hadash, Ayman Odeh e Ofer Cassif, hanno alzato cartelli di protesta con scritto "Riconoscere la Palestina", denunciando il sostegno del presidente Usa alla guerra a Gaza, per poi essere subito espulsi dall'aula dal presidente. Dopo il loro allontamento, Trump ha ripreso il suo discorso sottolineando il servizio "molto efficiente" dei commessi.