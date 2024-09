Il decollo della missione SpaceX Polaris Dawn, a bordo 4 turisti Roma, 10 set. (askanews) - Nelle immagini il decollo della missione SpaceX Polaris Dawn dal Kennedy Space Center in Florida. La spedizione orbitale di più giorni prevede la prima passeggiata spaziale di privati cittadini e punta a volare più in profondità nello spazio di qualsiasi altra missione con equipaggio in più di mezzo secolo. L'equipaggio di quattro membri è guidato dal CEO di Shift4 Payments, Jared Isaacman.