Il cratere lasciato a Herzliya (centro Israele) da attacchi iraniani Roma, 17 giu. (askanews) - Immagini di Afp mostrano un cratere e autobus danneggiati in un deposito nella città centrale israeliana di Herzliya, in seguito a nuovi attacchi missilistici iraniani. L'esercito israeliano ha dichiarato che le sirene antiaeree sono risuonate in diverse zone del Paese dopo aver identificato missili lanciati dall'Iran.