Il Colosseo con le luci spente per rispetto di Papa Francesco Roma, 23 apr. (askanews) - Il Colosseo di Roma al buio, in segno di rispetto per Papa Francesco le luci del monumento simbolo di Roma sono state lasciate spente. L'anfiteatro Flavio solitamente di notte è illuminato a giorno. Roma rende così omaggio al Pontefice morto lunedì.