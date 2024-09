Il coloratissimo red carpet di Almodovar, tra rosa e total gold Milano, 3 set. (askanews) - Un red carpet coloratissimo per la presentazione a Venezia di "The Room Next Door", la prima pellicola in lingua inglese di Pedro Almodovar. Che si è presentato sulla passeggiata del Lido, con un completo in rosa. Total Gold per Julianne Moore, una delle protagoniste del film insieme a Tilda Swinton, taglio di capelli cortissimo e vestito grigio ghiaccio.