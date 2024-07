Il Cio assegna i Giochi invernali 2030 alle Alpi francesi con riserva Parigi, 24 lug. (askanews) - Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha assegnato "sotto condizioni" le Olimpiadi invernali del 2030 alle Alpi francesi: sarebbe la seconda edizione olimpica in sei anni per il Paese, dopo i Giochi estivi di Parigi 2024 che si aprono tra due giorni. Ma la Francia organizzerà i 26esimi Giochi invernali a condizione che fornisca garanzie finanziarie da parte dello Stato e delle regioni, vista l'incertezza politica, ha annunciato il presidente del Cio Thomas Bach. Il presidente francese Emmanuel Macron, giunto di persona per difendere la candidatura, ha detto ai membri del Cio che chiedera al prossimo primo ministro di assicurare la 'garanzia' finanziaria. Fiducioso Renaud Muselier, presidente del Consiglio regionale della Provenza-Alpi-Costa Azzurra: "La garanzia (finanziaria) arriverà. Non abbiamo altra scelta. Non si tratta di un importo molto elevato, non siamo ai Giochi estivi, si tratta di qualcosa di molto ragionevole in termini di risorse finanziarie. Ma d'altra parte, si tratta di qualcosa di molto importante per l'organizzazione della regione, per la sua apertura, per l'organizzazione strutturale del nostro futuro in montagna". Il Cio ha inoltre assegnato i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2034 a Salt Lake City, nello Utah, che li aveva già ospitati nel 2002.