Il centro di Vienna si prepara per Natale: luci e canti in trentuno strade Vienna, 16 nov. (askanews) - L'economia viennese arranca, e la città ha aumentato lil budget delle decorazioni nelle vie del centro per catturare i clienti e incentivare lo shopping natalizio. Candelabri, stelle luccicanti e globi rossi sono fra i decori che illuminano 31 strade viennesi.