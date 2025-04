Il Camerlengo card. Farrell benedice la bara del Papa in San Pietro Città del Vaticano, 23 apr. (askanews) - La cerimonia di traslazione della bara che contenente le spoglie mortali di Papa Francesco è presieduta dal Camerlengo card. Kevin Joseph Farrell che ha benedetto la salma, come prevede la liturgia per i defunti. "Rivolgiamo le nostre fervide suppliche a Dio nostro Padre affinché accolga il nostro defunto pastore nella dimora eterna e accresca la nostra fede nella risurrezione dei morti", ha detto nell'invocazione Farrell. Dopo la morte di Papa Francesco, il cardinale Kevin Farrell, 77 anni irlandese-americano, ha assunto il ruolo di camerlengo con il compito di amministrare lo Stato della Città del Vaticano e gestire le funzioni ordinarie della Curia Romana durante l'interregno, ovvero il periodo tra la morte di un papa e l'elezione del successore. È stato lui a certificare ufficialmente la morte del Pontefice, sigillare i suoi appartamenti e rompere l'anello del pescatore, simbolo dell'autorità papale.