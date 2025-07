Il 4 luglio a Washington fra orgoglio americano e critiche a Trump Washington, 5 lug. (askanews) - Mentre gli Stati Uniti celebrano il Giorno dell'Indipendenza, i residenti di Washington DC sperano di "costruire una nazione più forte e un patriottismo migliore." "Ieri è stata una giornata orribile, oggi è la parte migliore dell'America," dice Elisabeth Hubir, una pensionata che partecipa alla parata. "Questa parata va avanti da anni e anni piena di gente normale gentile che ama il suo prossimo.La gente dovrebbe sapere che è una gran parte degli Stati Uniti, non quella che si vede nei notiziari". Altre voci: "Adesso sventoliamo la bandiera americana perché vogliamo riprendercela, vogliamo riprenderci il nostro paese va in una direzione così orribile". "Certamente è un momento che fa molta paura, molte persone sono di fronte a situazioni che fanno davvero paura, forse il 4 luglio è un momento per avere una speranza per il futuro degli Stati Uniti". "Questo è un momento di profonda divisione ma mi pare che rifletta quello che succede nel mondo: se guardiamo ad altri movimenti di estrema destra in Sud America e in Europa, è chiaro che succede qualcosa a livello globale, attraverseremo questo periodo e speriamo di approdare in un posto migliore".