Igiene orale come stile di vita, Oral-B punta sull'inclusività Milano, 19 mar. (askanews) - Un nuovo spazzolino elettrico pensato per allargare la platea degli utilizzatori e valorizzare l'unicità di ogni sorriso in un contesto di buone abitudini e stili di vita sani. Oral-B ha presentato a Milano il nuovo modello di spazzolino elettrico iO2, che punta su accessibilità e inclusività. "L'obiettivo fondamentale - ha detto ad askanews Paolo Zilianti, Direttore Generale di Oral-B - è quello di riuscire a portare chiunque utilizzi lo spazzolino manuale ad utilizzare lo spazzolino elettrico perché è provato scientificamente che pulisca meglio e sia anche più delicato poi sulle gengive. Quindi la spinta inclusiva è quella di riuscire a trovare la soluzione giusta per coinvolgere tutte le persone che si lavano i denti a spazzolarsi con uno spazzolino elettrico". Adattandosi alla forma dei denti, il nuovo spazzolino permette una rimozione del 100% in più di placca batterica rispetto agli spazzolini manuali tradizionali, perché è in grado di raggiungere le aree più difficili della bocca. "La tecnologia IO l'abbiamo lanciata nel mercato ed è una tecnologia all'avanguardia proprio per garantire un'efficacia di pulizia e anche una delicatezza poi nel farlo. La grande rivoluzione di IO2 è quella di rendere questa tecnologia accessibile a tutti". Per Oral-B è inoltre importante sottolineare che prendersi cura di sé anche attraverso piccole azioni quotidiane contribuisce al benessere complessivo delle persone. Con l'intento anche di promuovere un approccio più consapevole all'igiene orale. "L'infiammazione cronica - ci ha spiegato David Mariani, ricercatore e ideatore del progetto Healthy Habits - è la porta di accesso per moltissime malattie. E avere una buona igiene orale è la miglior strategia per spegnere l'infiammazione in bocca e quindi garantirsi non solo il benessere e una buona qualità della vita, perché manterremo la nostra dentatura per lungo periodo, ma anche un modo per contenere l'infiammazione cronica. Quindi c'è un forte collegamento tra l'igiene orale e la nostra salute generale. Non esaurisce la sua azione alla pulizia della bocca, ma pervade l'intero organismo". L'evento milanese è stata anche l'occasione per parlare della nuova campagna tv "Sorrisi Unici" con Luca Argentero che in questa ultima fase porta i consumatori al centro della comunicazione con l'obiettivo di continuare a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione in tema di igiene orale, ma anche sulla valorizzazione dell'unicità di ogni individuo. Alla ricerca non più del sorriso perfetto, ma di quello unico e irripetibile di ciascuno.