Idf diffonde video di un'operazione notturna nel sud della Siria Roma, 28 ago. (askanews) - Un filmato militare israeliano diffuso il 24 agosto mostra quelle che, a suo dire, sono truppe della 474esima Brigata impegnate in operazioni notturne nella Siria meridionale. Il ministro della Difesa israeliano ha affermato che le sue forze stanno operando in "tutte le zone di combattimento", dopo che i media di Stato siriani hanno riferito di un raid da parte di truppe di terra israeliane vicino a Damasco. Israele, che regolarmente effettua attacchi in Siria, non ha confermato questa operazione, ma il suo ministro della Difesa, Israel Katz, ha dichiarato giovedì 28 agosto che le forze israeliane stanno operando "giorno e notte" ovunque sia necessario per la sicurezza del Paese. Se confermato, questo raid sarebbe la prima operazione di questo tipo nei pressi della capitale da quando la coalizione islamista è salita al potere a dicembre, rovesciando il presidente Bashar al-Assad nel dicembre 2024. Martedì 26, aerei israeliani hanno colpito il sito vicino a Kesweh, circa 30 km a sud di Damasco, uccidendo sei soldati siriani, secondo il ministero degli Esteri siriano.