Martedì 30 Settembre 2025

Video
Icona centenaria, si spengono le luci a San Siro
30 set 2025
La 'Scala del calcio' apre nel 1926, nel '90 l'ultimo grande intervento