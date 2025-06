Ia, Granelli (Confartigianato): opportunità ma sia complementare Mantova, 12 giu. (askanews) - "Oggi parlare di artigianato significa parlare di qualcosa che tiene insieme tradizione e innovazione, quindi portare avanti valori che sono creatività, bellezza, cura maniacale del particolare. Tutto questo con un ruolo anche all'interno delle comunità che è di vero presidio, di legalità e di riferimento importante per tutti i cittadini". Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da askanews a Mantova alla giornata di apertura del Seminario Estivo di Fondazione Symbola. "Oggi - ha tenuto a sottolineare il presidente di Confartigianato- le nostre associazioni si stanno dotando degli strumenti necessari per cogliere a pieno quello che noi riteniamo essere le opportunità come l'Intelligenza Artificiale che deve essere complementare a quella che comunque rimane unica e ha supremazia: l'intelligenza artigiana".