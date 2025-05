IA: alla Camera conferenza nuovi scenari aziende e professionisti Roma, 9 mag. - Presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati si è svolta, su iniziativa dell'On. Naike Gruppioni, la conferenza dal titolo "Intelligenza Artificiale: i nuovi scenari per Aziende e Professionisti". Tra i protagonisti dell'incontro, che ha visto la partecipazione di esponenti istituzionali, esperti del settore e rappresentanti delle professioni ordinistiche e tecniche, l'intervento di Umberto Tranfaglia, co-founder di Cloud Finance. In qualità di imprenditore attivamente impegnato nello sviluppo di soluzioni digitali innovative, ha posto l'accento sulle esigenze concrete delle imprese, sottolineando il potenziale dell'intelligenza artificiale come leva per la crescita economica del Paese e dell'Europa. La visione imprenditoriale portata da Tranfaglia ha rappresentato un punto di riferimento per il confronto, evidenziando la necessità di creare un ecosistema favorevole all'adozione dell'IA da parte del tessuto produttivo italiano. Il suo contributo si è distinto per pragmatismo e orientamento al futuro, ponendo in risalto l'importanza di un utilizzo strategico e consapevole delle nuove tecnologie. Sono intervenuti, oltre all'On. Naike Gruppioni, deputata e fondatrice del Gruppo Interparlamentare sul digitale: l'On. Andrea De Bertoldi, componente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati; Ilario Cardillo, Tesoriere presso Rummo S.p.A.; l'Avv. Mariangela Di Biase, Vicepresidente nazionale AIGA con delega sull'intelligenza artificiale; Marco Cuchel, Presidente ANC (Associazione Nazionale Commercialisti); Paolo Biscaro, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri; il Cav. Duilio Paolino, Consigliere della Fondazione di Stato per l'Intelligenza Artificiale. A moderare l'incontro è stato Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell'Istituto Milton Friedman.