I Viaggi del Cuore nei Santuari Mariani Roma, 4 lug. (askanews) - I viaggi del cuore condotto da Davide Banzato, domenica 7 luglio alle 08.50 su Canale5 porterà i telespettatori a Napoli e a Roma per raccontare diversi santuari mariani. Le puntate andranno in onda anche nel canale internazionale Mediaset Italia. I viaggi del cuore racconteranno la grande devozione alla Madonna che si manifesta spesso attraverso la venerazione di quadri miracolosi custoditi all'interno di santuari a lei dedicati. Queste icone e questi luoghi diventano mete di pellegrinaggio e preghiera e sono visitate ogni anno da migliaia di fedeli che affidano proprio alla Vergine le loro sofferenze. Una delle mete di questo viaggio sarà in Campania, alle pendici del monte Somma, nel comune di Sant'Anastasia, per scoprire il Santuario della Madonna dell'Arco, uno dei luoghi di culto più importanti della regione. La storia di questo Santuario è legata proprio ad un'immagine della Vergine che si trovava sul margine della via che collegava Napoli ai vari comuni vesuviani. L'usanza di erigere edicole sacre lungo le strade, sui muri delle case, sull'ingresso dei poderi, è molto antica e serviva a segnare, punti di riferimento nel territorio, che diventavano anche luoghi di ritrovo. Il complesso del Santuario della Madonna dell'Arco è affidato ai Frati Domenicani che faranno da guida durante la puntata ed è conosciuto per i tanti ex voto donati per ringraziare la Madonna e per un Centro di studi sulla religiosità popolare. Altre tappe della puntata saranno a Roma per scoprire altri santuari Mariani: la Chiesa di Santa Maria in via, chiamata la "piccola Lourdes", la Basilica di Sant'Andrea delle Fratte e la Chiesa della Consolazione al Foro Romano, dove viene venerata la Madonna che scioglie i nodi, un quadro caro a Papa Francesco che rappresenta Maria come colei che aiuta a risolvere i problemi e le difficoltà della vita, sciogliendo i nodi che intralciano il cammino dei fedeli. Anche in questo viaggio ci saranno esperti e guide, insieme alla fondatrice dell'Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, al direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio e agli autori di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco aiutandoci ad avere uno sguardo sul Mondo. I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), e Martina Polimeni; regista Fulvio Bonucci. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l'Evangelizzazione.