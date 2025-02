I tre ostaggi tornano in Israele, liberati anche i detenuti palestinesi Milano, 1 feb. (askanews) - Sono stati rilasciati i tre ostaggi isreliani nelle mani di Hamas nell'ambito della quarta fase dall'accordo di tregua in cambio della liberazione di 183 detenuti palestinesi. Durante una cerimonia di Hamas con truppe schierate davanti a un palco e musica in sottofondo, Ofer Calderon e Yarden Bibas prima e poi Keith Siegel sono stati consegnati alla Croce Rossa Internazionale al porto di Gaza per essere poi trasferiti in Israele, dove hanno riabbracciato i propri familiari. A Tel Aviv le fasi cruciali del rilascio sono state accolte con applausi e cori. Poche ore dopo tre bus con a bordo prigionieri palestinesi sono arrivati nella città meridionale di Khan Yunis. Altri convogli hanno raggiunto Ramallah, in Cisgiordania. Anche qui scene di gioia e gli stessi abbracci carichi di affetto e sollievo tra le persone liberate e i loro familiari.