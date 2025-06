I tifosi del Boca Juniors invadono Miami per il mondiale per club Milano, 20 giu. (askanews) - Alla vigilia della prima della partita di Coppa del Mondo per Club Fifa contro il Bayern Monaco, i tifosi della squadra di calcio argentina del Boca Juniors hanno invaso Miami, una vetrina per la comunità latinoamericana negli Stati Uniti. "Abbiamo lasciato tutto: lavoro, figli, nipoti, tutto", dice la tifosa del Boca Gabriela Gonzalez mentre partecipa al "banderazo", una tradizione argentina pre-partita.