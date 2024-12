I talebani vietano alle donne afghane la formazione medica Kabul, 6 dic. (askanews) - La difficile resistenza delle donne afghane contro i soprusi dei talebani. Alcune donne si sono filmante per protesta contro un presunto piano per vietare alle donne di frequentare istituti di formazione medica. Una fonte del ministero della Salute afghano e i dirigenti di istituti medici privati hanno riferito all'AFP all'inizio di questa settimana che il ministero della Salute pubblica aveva emesso una direttiva del leader supremo dei talebani per sospendere la frequenza delle donne.