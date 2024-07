"I Sud del Mondo": Italia può far avvicinare Africa a contesto Ue Roma, 17 lug. (askanews) - "La diplomazia culturale è fondamentale per intercettare e ristabilire un nuovo rapporto tra Italia ed Africa. Le arti visuali, quelle cinematografiche e la musica, possono rappresentare uno strumento innovativo, visionario affinché questo new deal, rispetto al territorio africano, si possa trasformare in qualcosa di concreto per lo sviluppo socio-economico dell'Africa. L'Italia svolge un ruolo importante in quanto potenza economica, internazionale e culturale. Abbiamo la capacità oggi di implementare, rispetto anche al Piano Mattei che è stato presentato dal Governo, questa nuova modalità, forma, metodologia affinché l'Africa si avvicini sempre di più al contesto europeo". Lo ha detto Pompeo Torchia, presidente dell'associazione "I Sud del Mondo ETS", al convegno che si è tenuto a Roma, nella sala Matteotti di palazzo Theodoli, dal titolo 'Politica estera italiana tra atlantismo e diplomazia culturale nel continente africano', a cui hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli; Giuseppe Galati, responsabile scientifico del progetto - associazione I Sud del Mondo ETS; Virgile N'Cho Akiapo, ministro consigliere, delegato dell'ambasciatore della Costa D'Avorio.