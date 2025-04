I sovrani di Spagna rendono omaggio al Papa (anche ai funerali) Madrid, 22 apr. (askanews) - Re Filippo VI e la regina Letizia di Spagna arrivano alla Nunziatura apostolica a Madrid per firmare il libro di condoglianze in memoria di Papa Francesco, scomparso lunedì all'età di 88 anni. Presente anche l'ex regina Sofia, madre del monarca. Il re di Spagna, che sabato - scrive la stampa spagnola - parteciperà con la consorte ai funerali del papa argentino, ha elogiato così Bergoglio: "La sua convinzione della necessità di portare incoraggiamento e conforto ai più poveri e bisognosi continuerà sempre a ispirarci", ha scritto Felipe in un telegramma al decano del Collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re.