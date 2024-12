I siriani nel centro storico di Damasco: ci siamo ripresi la libertà Rom, 11 dic. (askanews) - Si respira ancora un'aria di festa nella Città Vecchia di Damasco a pochi giorni dalla presa del potere da parte di un'alleanza di ribelli a guida islamica che ha rovesciato il lungo regime del presidente Bashar al-Assad. Gente che passeggia di giorno e di sera, si siede nei caffè, si scatta foto. "È una sensazione indescrivibile. Ci siamo presi la libertà - racconta Ossama, di Damasco - usciamo e siamo a nostro agio. Prima non osavamo, avevamo paura dei posti di blocco, eravamo sotto pressione, soffrivamo. C'era paura, eravamo messi a tacere, non osavamo dire una parola. C'erano sempre paura e oppressione". "Spero per tutti che questa rivoluzione sia una rivoluzione di bene, per tutti - dice Ahmad, combattente ribelle di Idlib - spero che ci ameremo l'un l'altro, tutti, e non ci divideremo, sia per religione che per etnia. Questo è ciò che spero ed è ciò che ho sostenuto. Spero che tutti lo capiscano. Non siamo nemici. Siamo una famiglia in Siria". "Mi sembra ancora di sognare - afferma il 52enne Khalil - non riesco ancora a credere di essere in piedi accanto alla Moschea degli Omayyadi e al Souk al-Hamidiyeh, e non ci sono scagnozzi del governo che dicono 'mostrami la tua carta d'identità' o 'cosa stai facendo qui'?". La pensa così anche un'altra donna: "Ci sentiamo tranquilli. Si può uscire per le strade senza la paura che ci incuteva l'esercito prima che il regime fosse rovesciato. I ragazzi possono uscire senza la loro carta d'identità o il tesserino dell'esercito. Lui - dice riferendosi a Bashar al-Assad - terrorizzava la popolazione".