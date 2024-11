"I See I See", l'opera di Federica Di Carlo davanti alle Piramidi Roma, 5 nov. (askanews) - Sette metri di larghezza per tre metri d'altezza. L'opera "I See I See" di Federica Di Carlo, presentata durante la mostra internazionale d'Arte d'Egitto Forever Is Now 2024 resterà proprio di fronte alle Piramidi, nella Piana di Giza fino al 16 novembre. L'artista italiana è stata selezionata tra 12 partecipanti internazionali per realizzare questa installazione ambientale che interagisce con la luce del deserto in uno dei siti più affascinanti al mondo e ha voluto creare un ponte tra antico e moderno. Federica Di Carlo: "E' composta da migliaia e migliaia di lenti ottiche che permettono allo spettatore, attraverso questo grande occhio, di vedere le Piramidi con un nuovo punto di vista, da una nuova prospettiva. L'ispirazione mi è venuta da una mitologia di qui che racconta che il Dio Ra ha pianto l'umanità e quindi ogni lacrima è un essere umano, così ho deciso di realizzare un occhio in cui la pupilla fosse piena di lenti, ogni lente è una lacrima e ogni lacrima un essere umano". "I See I See" ha spiegato l'artista vuole rendere omaggio alla civiltà egizia e far allo stesso tempo riflettere sulla relazione tra l'uomo e il cosmo, far sentire la connessione con la natura. "La realizzazione di un'opera in questo luogo così magico e simbolico la porterò con me a casa, perché pensare un'opera per le Piramidi o messa in relazione con loro è stata una grande sfida ma è stato anche emozionante, sono potuta stare qui anche di notte e mi porterò a casa una visione irripetibile". La quarta edizione di Forever Is Now, la mostra d'arte di punta dell'Egitto è tornata sotto l'egida del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo e delle Antichità, e del Ministero degli Affari Esteri, con il patrocinio dell'UNESCO.