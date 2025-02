I reali di Svezia e il primo ministro sul luogo della strage a Orebro Orebro, 5 feb. (askanews) - Il re, la regina e il primo ministro di Svezia hanno visitato il luogo della strage a Orebro, teatro della peggiore sparatoria di massa della Svezia e dove si contano 10 morti, killer compreso. Il re Carlo XVI Gustavo, la regina Silvia e il primo ministro Ulf Kristersson hanno deposto fiori in un memoriale vicino all'Università popolare. Il Paese è scioccato da quanto è accaduto martedì 4 febbraio alla scuola Risbergska di Orebro, 200 km a ovest della capitale Stoccolma. Secondo la polizia, il presunto assassino avrebbe agito da solo, mentre il movente non è ancora chiaro e la causa "ideologica" viene esclusa. "È difficile comprendere la portata di ciò che è accaduto oggi", ha commentato il primo ministro Ulf Kristersson in una conferenza stampa ieri sera.