I prigionieri palestinesi liberati portati in trionfo a Ramallah Ramallah, 15 feb. (askanews) - Una folla si è riunita a Ramallah, nella Cisgiordania occupata, per festeggiare i prigionieri palestinesi liberati dalle autorità israeliane come parte del sesto scambio nell'ambito del fragile accordo di cessate il fuoco di Gaza. L'arrivo di un bus con alcuni di loro, lo scambio questa settimana prevedeva il rilascio di 369, è stato accolto da applausi e i palestinesi sono stati portati a spalla tra la folla come in trionfo.