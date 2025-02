I pellegrini del Giubileo a Roma pregano per il Papa e la sua salute Roma, 21 feb. (askanews) - I pellegrini in visita a Roma per il Giubileo pregano per Papa Francesco, 88 anni, ricoverato da una settimana al policlinico Gemelli con una bronchite poi trasformatasi in polmonite bilaterale, situazione che ha suscitato preoccupazione nell'anno del Giubileo e mentre si diffondono "rumours" sulle sue possibili dimissioni. "Preghiamo per lui, speriamo che guarisca e che possa continuare ad accompagnare la Chiesa nella sua missione", dice ad Afp Miguel Mirò, pellegrino arrivato dalla Spagna. "Quest'anno è un anno misericordioso ed è una delle cose più importanti di quest'anno essere qui a Roma. Preghiamo anche per Papa Francesco, per la sua salute e speriamo che guarisca presto", afferma Marco Stegner, parroco sloveno. "Il Papa è con noi. Ci ha chiamato, anche se è malato, ma noi preghiamo con lui. Il Giubileo è quest'anno di grazia, quest'anno santo che la Chiesa ci dona, e noi dobbiamo approfittarne e, allo stesso tempo, pregare per il Papa, per la sua salute", sottolinea Gustavo Camarena, pellegrino arrivato dal Messico. "Mi dispiace molto, sono venuta per il Giubileo, noi abitiamo a Firenze", afferma Patrizi Giannetti di Firenze. "Amo immensamente questo Papa - spiega ad Afp Gégé Gérald, diacono della Chiesa cattolica di Valais, in Svizzera - So che ha fatto tanto bene alla Chiesa, e ne farà ancora di più. Ed ecco qui, è in ospedale. In francese si dice che le persone 's'époumonnent', che significa che si consumano per una causa importante. Credo che sia questo che ci offre Papa Francesco. Ci dà tutto il suo respiro perché la Chiesa vada avanti, perché sia evangelica, radiosa e sorridente. E noi lo amiamo con tutto il cuore".