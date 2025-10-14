Martedì 14 Ottobre 2025

14 ott 2025
I palestinesi liberati abbracciano le loro famiglie a Jenin

Jenin, 14 ott. (askanews) - Alcuni prigionieri palestinesi liberati vengono accolti dai loro familiari a Jenin, nell'ambito dello scambio di ostaggi e prigionieri tra Israele e Hamas, parte dell'accordo di pace. Il movimento islamista Hamas ha liberato gli ultimi 20 ostaggi vivi che deteneva, in cambio di 1.968 prigionieri palestinesi rilasciati da Israele. "Abbiamo dimenticato di essere sfollati, abbiamo dimenticato tutto. Oggi è un giorno di gioia. Mia sorella è morta meno di tre settimane fa, lei non l'abbiamo dimenticata, ma la gioia ci impedisce di esprimerlo. È un misto di felicità e lacrime", dice Khawla Sayes, sorella di un prigioniero liberato Jamal Qanba, padre di un prigioniero liberato e deportato in Egitto: "Quel giorno, nostro fratello Ali al-Quneiri è stato liberato dalle oppressive prigioni dell'occupazione. Grazie a Dio, molti dei nostri figli palestinesi sono stati liberati e deportati in Egitto. Mio figlio Ahmed era tra loro ed è partito per l'Egitto questo pomeriggio." Per Ragheb Abou Diak, zio del prigioniero Samer Abou Diak "questa gioia è incompleta, lui ha lasciato i suoi compagni nelle prigioni dell'occupazione israeliana. Ma lui è certo, e anche noi, della vittoria di Dio e della liberazione di tutti i prigionieri".

