I palestinesi in fuga da Khan Yunis, oltre 70 morti nei raid Khan Younis, 23 lug. (askanews) - Nelle immagini i palestinesi sfollati in fuga da Khan Yunis in seguito a nuovi ordini di evacuazione temporanea arrivati dall'esercito israeliano. Migliaia di palestinesi sono fuggiti dalle aree meridionali del territorio, compresa la zona umanitaria di Al-Mawasi. I bombardamenti di Tel Aviv sul'area hanno provocato almeno 70 morti e oltre 200 feriti secondo il ministero della Sanità di Gaza.