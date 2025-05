I nomi dei ministri Spd svelati a vigilia giuramento del governo Merz Berlino, 5 mag. (askanews) - Il Partito socialdemocratico tedesco (SPD) ha annunciato i nomi dei ministri che faranno parte del prossimo governo tedesco guidato da Friedrich Merz, il cui giuramento è in programma il 6 maggio: sei donne e tre uomini per le 9 posizioni previste, 4 donne e 3 uomini ministri. Lars Klingbeil sarà, come già preannunciato, ministro delle Finanze e vice-cancelliere, mentre l'attuale ministro della Difesa Boris Pistorius manterrà il suo incarico nel prossimo governo. Nelle immagini di Afp si vedono, inoltre, Stefanie Hubig, futura ministra della Giustizia, la futura ministra del Lavoro Baerbel Bas (ex presidente del Bundestag), Verena Hubertz, futura ministra dell'Edilizia abitativa, Reem Alabali-Radovan, futura ministra dello Sviluppo e della cooperazione economica, Carsten Schneider, futuro ministro dell'Ambiente. A questi ministri si aggiungono Natalie Pawlik, incaricata per le Migrazioni e Elisabeth Kaiser, incaricata per la Germania dell'Est. Assieme ai ministri compaiono la co-leader SPD Saskia Esken (per lei nessun incarico) e Matthias Miersch, attuale segretario generale della SPD.