I ministri degli esteri della NATO riuniti in Turchia Antalya, 15 mag. (askanews) - I ministri degli esteri della NATO si riuniscono per un incontro informale ad Antalya, mentre le delegazioni di Kiev e Mosca si preparano a tenere in Turchia i loro primi colloqui diretti sulla possibilità di porre fine alla guerra in Ucraina, che dura da oltre tre anni.