I militari si schierano sulla Piazza Rossa per la parata Mosca, 9 mag. (askanews) - Sulla Piazza Rossa a Mosca è tutto pronto per l'inizio della parata ilitare per l'80esimo anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica", ovvero la fine della II Guerra Mondiale. La celebrazione militare inizia a Mosca alle ore 9 italiane e prevede un discorso di Vladimir Putin e la presenza sugli spalti di 29 capi di stato e governo di paesi alleati o amici, a partire dal leader cinese Xi Jinping. Sulla piazza si stanno già schierando i militari, secondo una coreografia tradizionale e consolidata. La sfilata durerà circa due ore (il doppio, rispetto agli altri anniversari non a cifra tonda). Le unità della parata includeranno le truppe impegnate nella guerra in Ucraina e saranno affiancate da personale militare proveniente da più di dieci paesi amici, come annunciato già a gennaio dal ministro della Difesa Andrei Belousov in un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Belusov peraltro prenderà parte all'avvio della parata a bordo di una Aurus, automobile di lusso costruita in Russia e fortemente voluta dallo stesso Putin. In passato il ministro della Difesa russo utilizzava una macchina d'epoca.