I marine sudcoreani si rasano i capelli contro il presidente Yoon Milano, 5 dic. (askanews) - I veterani del corpo dei marine sudcoreani protestano fuori dall'ufficio presidenziale chiedendo l'impeachment del presidente Yoon Suk Yeol. "Il principale colpevole che ha causato il crollo dell'economia del paese si sta aggrappando al suo posto per nascondere i suoi crimini, il che mi fa venire voglia di piangere e mi riempie di rabbia", afferma Kim Young-woo, un ex marine, che fa parte di una famiglia di militari da tre generazioni. Lui e sua moglie si sono fatti rasare la testa per protestare contro Yoon.