I luoghi del Conclave: lo splendore e la storia della Cappella Sistina Roma, 2 mag. (askanews) - La Cappella Sistina sotto la volta con gli splendidi affreschi di Michelangelo è la sede tradizionale dell'elezione del Papa fin dal 1492, vent'anni prima che il pittore fiorentino cominciasse a trasformarla con i colori sgargianti del soffitto e il terribile Giudizio Universale sulla parete di fondo. La Cappella fa parte del percorso di visita dei Musei Vaticani, ma nei giorni del Conclave l'accesso è ovviamente interdetto a tutti. Questo luogo ricco di turismo e di storia, gioiello dell'arte romana, è merito dell'intuizione di Papa Giulio II Farnese che volle trasformare l'intera residenza. Negli appartamenti vaticani hanno vissuto ormai 266 Papi; il primo eletto qui fu il celebre Alessandro VI, ricorda la storica dell'arte Francesca Parrilla. "Il primo conclave nella Cappella Sistina ha luogo nel 1492, in corrispondenza dell'elezione di papa Alessandro VI Borgia. L'elezione di papa Alessandro VI Borgia si svolge per la prima volta in questa cappella che viene, per così dire, scelta come cappella del conclave". "La Cappella Sistina non è solo la cappella del conclave, è anche una cappella pontificia, papale, che veniva quindi utilizzata quotidianamente per le funzioni del palazzo apostolico. È per questo che ci troviamo attualmente a pochi metri dalla Cappella Sistina, che possiamo raggiungere con pochi passi, attraversando un piccolo corridoio e passando per una porticina proprio qui". Nella Sistina i cardinali depongono la loro scheda due volte al giorno cercando una maggioranza dei due terzi per le prime 30 votazioni, poi basta la maggioranza semplice. Al prescelto viene chiesto se accetta l'incarico e quale nome voglia scegliere; poi lo si veste e il nuovo Pontefice si presenta a salutare i fedeli. "Quando è rivestito dai paramenti papali, esce, percorre questo tragitto, lascia la Sala Regia, quindi attraverso la porta che si trova esattamente sulla controfacciata, esce dalla Sala Regia, si reca alla loggia delle benedizioni e si affaccia". L'ultimo fu Papa Francesco, in quella sera del marzo 2013 quando disse alla folla "il dovere del Conclave era dare un vescovo a Roma, sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo".