I francesi esasperati dalla crisi politica: è un disastro Cournon-d'Auvergne, 8 ott. (askanews) - "È semplicemente un disastro. Non siamo in una situazione molto buona e secondo me forse sarebbe ora che Emmanuel Macron se ne andasse". Stéphanie, che lavora in ospedale, commenta così la crisi politica in cui si ritrova immerso il Paese dal Livestock Summit, una fiera sul bestiame a Cournon-d'Auvergne (Puy-de-D me), dove è attesa Marine Le Pen in mattinata, commenta così. "Penso che siano molti anni che la gente non è contenta, che si fa capire che ci sono cose che non vanno, le manifestazioni, i Gilet gialli, tutto questo. Ed è vero che sembra che tutto questo gli passi sopra, insomma. Certo, ci sono altri problemi, non lo nego, ma forse bisognerebbe anche occuparsi del proprio Paese", aggiunge Stéphanie. Per Yannick Lautrou, professore alla Scuola superiore di agricoltura "si gira a vuoto. Quindi ci si dice che vorremmo sapere cosa succederà realmente nel mondo politico. E la cosa fastidiosa è che, di conseguenza, tutte le persone del mondo economico sono nell'incertezza, non vedono nulla che permetta di avere una visione chiara di ciò che accadrà. Quindi è insopportabile, è penoso".