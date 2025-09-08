I fischi a Trump in tribuna per la finale Sinner-Alcaraz Milano, 8 set. (askanews) - Qualche applauso e molti fischi per Donald Trump agli Us Open. Sugli spalti della finale a New York tra Sinner e Alcaraz, il presidente americano era affiancato dal Procuratore Generale Pam Bondi e dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. La partita è iniziata in ritardo a causa delle misure di sicurezza messe in atto per la visita del presidente degli Stati Uniti. Dopo che lo spagnolo Carlos Alcaraz aveva appena vinto il primo set per 6-2, il volto del primo capo di stato statunitense in carica ad assistere a una finale al Flushing Meadows Stadium dal 2000 è stato proiettato sui maxi schermi dell'Arthur Ashe Stadium suscitando un coro di fischi e qualche applauso.