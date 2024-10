I FASK tornano con "Hotel esistenza" tra passato e futuro Milano, 23 ott. (askanews) - Si chiama "Hotel esistenza", il settimo album da studio dei Fast Animals and Slow Kids, che segna il ritorno della band impegnata tre anni in questo lavoro. "Siamo arrivati a questo disco con tantissime canzoni, forse mai come questa volta siamo arrivati con 42 pezzi, abbiamo dovuto fare un grande lavoro di scrematura e alla fine abbiamo scelto di fare una tracklist molto eterogenea. Ci sono tanti mondi che convivono all'interno di questo disco e ci è venuto subito in mente uno dei nostri luoghi del cuore, uno dei posti dove passiamo più tempo nella nostra vita, che è proprio l'hotel, stando in tour abbiamo pensato che dentro un hotel alla fine ci convivono un sacco di spaccati di vita differenti, dentro ogni camera dell'hotel c'è un microcosmo e quindi proprio per questo ci piaceva far convivere tanti modi insieme come queste canzoni". L'album è anticipato dai singoli "Festa" e "Come No", anche musicalmente rappresenta un passo avanti rispetto ai lavori precedenti. "Questo disco è un pochino più vario, un pochino più libero dal punto di vista musicale e formale, abbiamo attinto da tutte le nostre influenze storiche, ci sono pezzi che suonano come i nostri dischi del cuore di quando eravamo adolescenti e ci sono dei pezzi in realtà più adulti che suonano come potrebbe essere il nostro futuro". Anche in termini di tematiche, i Fask hanno voluto esplorare tutte le anime che avevano dentro. "Ci sono testi magari più introspettivi, i testi che ci prendono spunto da quello che è successo intorno a noi. Quindi, c'è qualcosa di estremamente profondo e del tempo stesso qualcosa di estremamente esterno verso gli altri. Il "Festa tour 2024" a dicembre porterà la band sui palchi dei più importanti club da nord a sud.