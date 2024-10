I fan si immergono nella prima mostra cinese di Marina Abramovic Shanghai, 12 ott. (askanews) - Grande successo di pubblico per l'apertura della prima mostra in Cina dell'artista performativa serba Marina Abramovic. Pioniera della Performance Art, arriva in Cina con la sua prima grande esposizione nel Paese, intitolata Transforming Energy, aperta al MAM - Modern Art Museum di Shanghai fino a febbraio 2025 Abramovic, 77 anni, si è fatta conoscere come artista concettuale e performativa con imprese tra cui una camminata di 90 giorni lungo la Grande Muraglia cinese nel 1988, ma questa mostra, la sua più grande di sempre, è la sua prima nel paese. Protagonsti dell'esposiozione i suoi Transitory Objects e una serie di opere inedite pensate per l'occasione.