I "capitani" Totti e Del Piero incontrano il nuovo Captain America Roma, 5 feb. (askanews) - Per festeggiare l'arrivo al cinema di "Captain America: Brave New World", Anthony Mackie è protagonista di uno speciale video girato allo Stadio Olimpico di Roma insieme a Francesco Totti e Alessandro Del Piero. I due capitani per eccellenza incontrano proprio sul terreno di gioco il nuovo Captain America. La giocosa rivalità tra Totti e Del Piero passa dalle strade di Roma nel quartiere Flaminio al prato dello Stadio Olimpico per poi "scontrarsi" con lo scudo di Captain America. Un incontro-scontro che alla fine porta i tre protagonisti a scambiarsi i rispettivi simboli: lo scudo e il pallone. Il nuovo film Marvel Studios "Captain America: Brave New World", diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, arriverà nelle sale italiane il prossimo 12 febbraio. Nel cast, oltre a Anthony Mackie, ci sono Danny Ramirez, Shira Haas, Carl Lumbly, Xosha Roquemore, Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. Dopo aver incontrato il neoeletto presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. Deve scoprire le ragioni di un efferato complotto globale prima che il vero responsabile faccia scattare un allarme rosso in tutto il mondo.