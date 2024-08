I cani robot alleati in prima linea in Ucraina contro la Russia Kiev, 9 ago. (askanews) - Furtivi e agili, i cani robot potrebbero presto diventare un prezioso alleato in prima linea in Ucraina. Il loro utilizzo al fronte potrebbe sollevare i soldati da missioni pericolose, come lo spionaggio delle trincee russe o il rilevamento delle mine e sopperire in parte ai compiti dell'esercito ucraino a corto di manodopera per respingere l'invasione russa. In una dimostrazione, tenutasi in una zona sconosciuta dell'Ucraina, il cane metallico noto come modello "BAD One" si è alzato, si è accovacciato, ha corso ed è saltato seguendo i comandi trasmessi dal suo operatore. "Il motivo per cui attualmente addestriamo i soldati a usare questo sistema e lo usiamo in Ucraina è per aumentare la sicurezza dei militari durante le operazioni, per salvare vite umane" spiega l'operatore della Brit Alliance Dog (Bad). E se mai i cani robot dovessero cadere nelle mani dei russi, un interruttore di emergenza permetterà all'operatore di cancellare tutti i dati.