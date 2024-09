I 90 anni di Sophia Loren, mito del cinema italiano nel mondo Roma, 20 set. (askanews) - Sophia Loren compie 90 anni e festeggia la sua lunghissima carriera nel cinema. "La sua eleganza, il suo fascino, la sua inimitabile recitazione hanno caratterizzato un gran numero di film italiani e stranieri, che hanno contribuito alla storia migliore del cinema, rendendola immagine della bellezza e dell'arte italiane nel mondo" ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di auguri che le ha inviato nel giorno del suo compleanno. Una carriera impressionante, dagli anni '50 ad oggi, con il recente successo del film del figlio, Edoardo Ponti, "La vita davanti a sé" con cui ha vinto il David di Donatello come migliore attrice, emozionandosi. Ricevendo quel premio, a maggio 2021, aveva detto: "Forse sarà il mio ultimo film, ma io senza cinema non posso vivere". Due Oscar e 5 Golden Globe, una Coppa Volpi a Venezia, il Prix per la miglior interpretazione femminile a Cannes, 10 David, l'Orso d'oro e il Leone d'oro alla carriera. Dagli indimenticabili film con Vittorio De Sica che l'ha diretta tra gli altri in "Matrimonio all'italiana", "Ieri, oggi e domani", "La ciociara", primo Oscar dato a un'attrice in un film non in lingua inglese, ai lavori con registi come Ettore Scola, Francesco Rosi, Dino Risi. Famosa anche a Hollywood, ha lavorato con George Cukor, Rob Marshall, è entrata persino nel Guinness dei Primati come attrice italiana più premiata al mondo. Per omaggiarla, il ministero della Cultura, Cinecittà e l'Archivio Luce hanno organizzato una serata evento al The Space Cinema Moderno di Roma in cui le consegneranno un inedito riconoscimento a lei dedicato.