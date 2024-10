I 50 anni di Lupo Alberto, Silver: quella fattoria un rifugio dall'infelicità Milano, 21 ott. (askanews) - Lupo Alberto compie 50 anni. Un grande traguardo per uno dei fumetti più amati in Italia, creato da un allora giovanissimo Silver, Guido Silvestri, nei primi anni Settanta. "Per me all'inizio è stata questa fattoria un rifugio in cui andavo per liberarmi di certe paturnie, dell'ansia, delle insicurezze, delle infelicità quotidiane, e lo è ancora oggi che sono una persona piuttosto matura, ancora oggi quando mi metto a disegnare, mi immagino l'interno di questa fattoria, incontro i personaggi, ci parlo, mi sento veramente a casa mia". Per celebrare il traguardo esce "Tutto un altro Lupo Alberto", un volume speciale in cui le avventure di Lupo Alberto, della fidanzata Marta, il cane Mosè e la talpa Enrico sono reinterpretate in più di 30 storie da giovani autori. Il libro è edito da Gigaciao la casa editrice indipendente creata fra gli altri da Sio, e Fraffrog (insieme con Dado e Giacomo Bevilacqua,) "Primo libro che pubblichiamo non dei fondatori della Casa editrice, una grandissima sfida", ha detto Fraffrog. "Gli editor hanno fatto un lavoro pazzesco per riadattarlo e far sì che abbia senso in un formato libro", ha aggiunto Sio. Fra gli autori che si sono cimentati nelle nuove storie di Lupo Alberto, oltre allo stesso Sio, Giacomo Bevilacqua, Dottor Pira, Spugna, Dado, Matilde Simoni.