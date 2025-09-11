Giovedì 11 Settembre 2025
La priorità: più lavoro, più guadagno
Maurizio Sacconi
La priorità: più lavoro, più guadagno
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni PoloniaIsraele PalestinaProtesta FranciaPellizzari Vuelta
Acquista il giornale
VideoHyperloop, record europeo di velocita' nei test in Olanda
11 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Hyperloop, record europeo di velocita' nei test in Olanda

Hyperloop, record europeo di velocita' nei test in Olanda

La startup Hardt punta a 700 km/h, mentre la Cina accelera sui propri progetti