Horse coaching, empatia e decisioni nel training dei manager Roma, 12 Mag. - Il coaching esperienziale mediato dai cavalli, conosciuto come horse assisted coaching, sta emergendo come una metodologia efficace e innovativa per migliorare le competenze di leadership e la gestione del team. Questo approccio, che si distingue dalle tradizionali tecniche si basa sull'interazione diretta con i cavalli per sviluppare qualità come fiducia, empatia e capacità decisionale. Valentina Casonato, pioniera di questo metodo in Italia, afferma: "L' horse assisted coaching permette ai manager di sperimentare un equilibrio tra capacità decisionale ed empatia, capacità essenziali per la gestione efficace di un team". Il horse assisted coaching non solo migliora le dinamiche relazionali di gruppo, ma ha anche dimostrato di avere un effetto preventivo sul burnout, immergendo i partecipanti in un ambiente di autenticità e benessere. "Attraverso la relazione con i cavalli, i manager acquisiscono una consapevolezza profonda delle proprie capacità e aree di miglioramento", spiega Casonato. Questo metodo si è rivelato particolarmente efficace nel contesto aziendale, dove la comunicazione aperta e la collaborazione sono fondamentali per il successo. Le prospettive future per l' horse assisted coaching sono promettenti. Con un mercato sempre più ricettivo, come sottolinea Casonato, "oggi c'è una crescente domanda di esperienze formative che vadano oltre la teoria e coinvolgano i partecipanti in modo pratico e significativo". Questo metodo non solo offre un'opportunità di crescita personale per i manager, ma rappresenta anche una nuova frontiera per il settore del coaching, con potenziali benefici economici e sociali. In termini di impatto sulla società, l' horse assisted coaching promuove un ambiente di lavoro più sano e produttivo, riducendo lo stress e migliorando il benessere generale dei dipendenti. "I feedback che riceviamo dai manager sono estremamente positivi; molti di loro riportano come l'esperienza con i cavalli abbia avuto un impatto duraturo sulla loro vita professionale", aggiunge Casonato. Con oltre 250 aziende e 3000 manager già formati, Casonato ha creato in Italia la prima Business School, che ha portato l' horse assisted coaching a guadagnarsi il terreno come una delle metodologie più efficaci per lo sviluppo della leadership. "Il nostro obiettivo è offrire alle aziende uno strumento efficace per aumentare significativamente le performance dei manager, garantendo elevati standar di soddisfazione per le aziende, sicurezza per i partecipanti e rispettando il benessere degli animali coinvolti", aggiunge Casonato. La metodologia da lei diffusa negli ultimi 15 anni sta diventando un trend e molti sono i casi di coach professionisti che si stanno formando con lei all'applicazione di questo nuovo metodo. Valentina Casonato è anche autrice del libro "Quando il Coach è un cavallo. Un modello originale e innovativo di coaching e formazione per i manager e le aziende" Libro facente parte la collana IAA. Edito da Erikson - Unico libro che attualmente tratta questo tema in Italia.