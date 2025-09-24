Hiv/Aids, svolta storica: prevenzione a 34 euro l'anno dal 2027 Ginevra, 24 set. (askanews) - Unitaid e la fondazione americana Gates hanno annunciato che dal 2027 saranno disponibili versioni generiche del lenacapavir, un trattamento preventivo contro l'Hiv, al costo di circa 34 euro (40 dollari) l'anno in oltre cento Paesi a basso e medio reddito. Il farmaco originale, commercializzato da Gilead Sciences con il nome Yeztugo, costa negli Stati Uniti circa 23.825 euro l'anno, un prezzo inaccessibile alla gran parte delle popolazioni vulnerabili. Carmen Perez Casas, responsabile strategica per l'Hiv di Unitaid: "Oggi annunciamo un accordo con uno dei titolari di licenza per la produzione del lenacapavir, che è uno strumento rivoluzionario a disposizione per la prevenzione dell'Hiv". "Questo strumento offre in effetti un'efficacia molto elevata, ma con una modalità d'uso molto semplice. Possiamo somministrare due iniezioni all'anno e ottenere una prevenzione al 100% dell'Hiv". "Ora, con questo prodotto, possiamo porre fine all'Hiv. Possiamo davvero incidere sulla curva dell'epidemia e arrivare a sconfiggere il virus. È a portata di mano. Ma è fondamentale investire fin da subito. Un prezzo così basso apre concretamente la strada verso questo obiettivo". La produzione inizierà in India grazie a licenze volontarie con aziende farmaceutiche locali, con l'obiettivo di estendere in futuro la manifattura a livello regionale. Secondo gli esperti, il lenacapavir rappresenta il primo trattamento a lunga durata d'azione per la profilassi pre-esposizione, un passo decisivo per arginare le oltre 1,3 milioni di nuove infezioni registrate nel mondo solo nel 2024.