Hip-Hop sotto la metro, a Roma debutta l'evento "Breaking the5th" Roma, 6 dic. (askanews) - Le quattro discipline della cultura Hip-Hop unite sotto la metro a Roma, questo lo spirito di "Breaking the5th", l'evento tra arte, musica e danza in programma dal 9 al 18 dicembre a Roma. Nel cuore del quadrante est della Capitale andrà in scena una kermesse gratuita, che si svolgerà negli spazi pubblici prima dei tornelli presso le fermate metro Malatesta e Teano. Le performance organizzate da Baburka Production, finanziate dal Municipio V, in collaborazione con ATAC e con l'appoggio di Londinese streetwear, sono mirate a coinvolgere il pubblico di passaggio delle stazioni interessate, con lo scopo di promuovere l'aggregazione legata allo sport e la condivisione, sia giovanile che non, di esperienze live e di gruppo. Il programma delle quattro giornate di Breaking the 5th prevede l'esibizione della WildUp, un gruppo di break dance e street dance che nasce in una chiave al femminile nella versione "crew" e che si allarga a tutti i generi nella versione "family" come in questo caso. Bgirl Chimp, Saiko, Lilith, Queen J, Bboy Zion e Bboy Simba sono impegnati da anni in progetti di arte-educazione tramite lo sport. Il gruppo si esibirà in quattro spettacoli da dieci minuti l'uno di breakdance, con l'accompagnamento musicale di DJ Brush alla consolle e dal freestyle del rapper Diamante. Per tutta la durata della manifestazione, inoltre, sarà visitabile dal pubblico una mostra fotografica dedicata ai protagonisti della storia dell'Hip-Hop di Roma, in particolare a quelli provenienti dai quartieri attraversati dalla linea C della metropolitana. Negli scatti del fotografo Niccolò Verdecchia gli spazi urbani di Centocelle, Tor Pignattara, Alessandrino e i suoi protagonisti. La mostra è tratta dal making off del documentario in sviluppo Remapping Rome di Giulia Chimp Giorgi, un docufilm che vuole raccontare la Capitale dal punto di vista della scena Hip-Hop.