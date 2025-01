Herzog: altri sei ostaggi saranno rilasciati da Gaza questa settimana New York, 27 gen. (askanews) - "Con l'aiuto di Dio, presto sentiremo - questa settimana - parlare di altri sei ostaggi che stanno tornando a casa", ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog durante l'inaugurazione di una sinagoga a New York, mentre masse di palestinesi sfollati hanno iniziato a riversarsi verso la parte settentrionale di Gaza dopo che Israele e Hamas hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per il rilascio di altri sei ostaggi.