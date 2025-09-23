Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Video
"Hervé Barmasse: Una Bandiera Palestinese sul Cervino per la Pace e Contro la Guerra"
23 set 2025
"Hervé Barmasse: Una Bandiera Palestinese sul Cervino per la Pace e Contro la Guerra"

"Hervé Barmasse: Una Bandiera Palestinese sul Cervino per la Pace e Contro la Guerra"

Una bandiera palestinese svetta sulla croce del Cervino a quota 4.478 metri: così l’alpinista valdostano Hervé Barmasse ha voluto esprimere la sua vicinanza al popolo palestinese, un segno per la pace e contro la guerra. Il video, postato sul suo canale Instagram, accompagnato da una lunga riflessione, le parole più importanti: “Se non troviamo la forza di fermare un genocidio è l’intera umanità a essere in pericolo”

© Riproduzione riservata