"Hervé Barmasse: Una Bandiera Palestinese sul Cervino per la Pace e Contro la Guerra"
Una bandiera palestinese svetta sulla croce del Cervino a quota 4.478 metri: così l’alpinista valdostano Hervé Barmasse ha voluto esprimere la sua vicinanza al popolo palestinese, un segno per la pace e contro la guerra.
Il video, postato sul suo canale Instagram, accompagnato da una lunga riflessione, le parole più importanti: “Se non troviamo la forza di fermare un genocidio è l’intera umanità a essere in pericolo”
© Riproduzione riservata